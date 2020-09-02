Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе

На фото Екатерина лежит в море, куда красотка направилась отдыхать. Никитина сняла одежду и белье, показывая себя по грудь в воде. Волосы у красотки были распущены. Звезда смотрела прямо в небо и приоткрыла немного рот, делая снимок еще жарче. Глаза, как можно увидеть, у актрисы голубые. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бесконечность", - подписала символом Никитина свой пост.

"Глаза голубые, а море нет", "Глазастая колдунья", "Очаровательная", "Очень красиво", "Как-то криповатенько", "Казалось они предназначены друг для друга".

Мы писали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила своими способностями на пляже.

Екатерину Никитину можно назвать самой спортивной участницей шоу "Женский квартал", ведь девушка регулярно демонстрирует свою подготовку в социальных сетях. На этот раз она порезвилась на пляже у самой воды.

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свои последние дни отдыха.

На фото Никитина позировала в черном купальнике.

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