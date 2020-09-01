Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя на отдыхе и рассказала о сентябре

На фото красотка показала себя в купальнике у кромки бассейна. Образ Екатерина дополнила стильными очками, пока смотрела вверх. Девушка улыбалась, а волосы решила оставить распущенными. На втором снимке Никитина задрала ногу, эффектно показывая себя, развернувшись в профиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Встречаем сентябрь с улыбкой!

Ну по крайней мере я.

Надеюсь и вы тоже!.

Никогда не любила учиться, а сейчас жалею, что не делала этого раньше!

Не теряйте золотые годы!

Все таки любые знание это лучше, чем пустая голова!", - написала Никитина.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"А двумя ногами сможешь", "Смотришь на фото и чувствуешь как тяга к знаниям растет", "С 1 сентября , Катюша", "Яркая", "ты какой была )) послушной".

Мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила своими способностями на пляже.

Екатерину Никитину можно назвать самой спортивной участницей шоу "Женский квартал", ведь девушка регулярно демонстрирует свою подготовку в социальных сетях. На этот раз она порезвилась на пляже у самой воды.

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