50-річний стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, вразив мережу новою витівкою на домашньому фото

Чоловік любить себе і багато часу проводить в спортзалі, демонструє свої тренування і любить грати м'язами на камеру при будь-якому зручному випадку. При цьому сам Сергій також не рідко робить недоречні і відверті фото, щоб також підкреслити своє тіло після численних спортивних занять.

Цього разу повністю роздягнений Тарзан прикрився однією гітарою і показав вигляд знизу, як би изображаяя гру на музичному інструменті. І хоча користувачі Мережі бачать дуже часто подібні кадри (не так давно Сергій публікував фото з душу, позував роздягненим на спорт майданчику і влаштовував відверті танці на вулиці), звикнути до них, схоже, не змогли.

Судячи з коментарів, далеко не всі розуміють любов чоловіка до настільки зухвалим кадрам:

"Не будемо сумувати за минулим літом...Здрастуй, осінь! Тобі звучить Осінній блюз😊 😉 #Тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепаті», - написав Сергій.

Ось як відповідають користувачі Instagram:

"Синій 💙 колір тобі до лиця, Сергій 😂", " Сергій, а в реалі ви вмієте грати на гітарі? Якщо так то що віддаєте перевагу виконувати?", "Я б сказала - не Чоловік нарозхват, а чоловік на любителя" « " силікон чи що в сиськи вставив ?️ ️ але в 50 так виглядати це распект ️ не так страшно бути дідусем, як спати з бабусею👍 😂 😂 😂», «як же шкода, що на задній стінці гітари немає дірочки😂», «тарзанний блюз)», «в'ялий став».

Раніше ми також писали, що Наташа Корольова опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому анонсувала разом з чоловіком їх поява в шоу - вийшло іскрометно, смішно і незабутньо.

Так, Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) здивував обіцянкою: "я за всю передачу жодного разу не роздягнуся". При чому його слова стали несподіванкою і для самої Наташі: зірка, яка тільки що посміхалася в усі 32, зімкнула губи, грюкнула долонькою по столу і з нетерпінням постукала пальцями. Тарзана при цьому аж перекосило.

До слова, у підписі Корольова повідомила, що вони з Тарзаном будуть "змагатися" з іншою зірковою парою - Регіною Тодоренко і Владом Топаловим. Співачка заінтригувала питанням: "ваші варіанти хто здобув перемогу?".

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: "жах»