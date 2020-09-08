50-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поразил сеть новой выходкой на домашнем фото

Мужчина любит себя и много времени проводит в спортзале, демонстрирует свои тренировки и любит играть мышцами на камеру при любом удобном случае. При этом сам Сергей также не редко делает неуместные и откровенные фото, чтобы также подчеркнуть свое тело после многочисленных спортивных занятий.

В этот раз полностью раздетый Тарзан прикрылся одной гитарой и показал вид снизу, как бы изображаяя игру на музыкальном инструменте. И хотя пользователи сети видят очень часто подобные кадры (не так давно Сергей публиковал фото из душа, позировал раздетым на спорт площадке и устраивал откровенные танцы на улице), привыкнуть к ним, похоже, не смогли.

Судя по комментариям, далеко не все понимают любовь мужчины к столь дерзким кадрам:

«Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз😊😉 #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати», - написал Сергей.

Вот как отвечают пользователи Инстаграм:

«Синий 💙 цвет тебе к лицу , Сергей 😂», «Сергей, а в реале вы умеете играть на гитаре? Если да то что предпочитаете исполнять?», «Я бы сказала- не мужчина нарасхват, а мужчина на любителя», «Силикон что ли в сиськи вставил ?🤦‍♂️но в 50 так выглядеть это распект🤓 не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой 👍😂😂😂», «Как же жаль, что на задней стенке гитары нет дырочки 😂 А вот это уже стыдно», «Тарзанний блюз)», «Дрябленькый стал».

Ранее мы также писали, что Наташа Королева опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором анонсировала вместе с мужем их появление в шоу - вышло искрометно, смешно и незабываемо.

Так, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) удивил обещанием: "Я за всю передачу ни разу не разденусь". При чем его слова стали неожиданностью и для самой Наташи: звезда, которая только что улыбалась во все 32, сомкнула губы, хлопнула ладошкой по столу и с нетерпением постучала пальцами. Тарзана при этом аж перекосило.

К слову, в подписи Королева сообщила, что они с Тарзаном будут "соревноваться" с другой звездной парой - Региной Тодоренко и Владом Топаловым. Певица заинтриговала вопросом: "Ваши варианты кто одержал победу?".

Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас»