Надо же такое!

Муж Наташи Королевой Сегей Глушко (Тарзан) похвастался одним из своих амплуа

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в «Инстаграм».

Тарзан опубликовал фото из спектакля «Муж на час». На снимке он запечатлен рядом с коллегой по сцене красоткой-блондинкой Марией Горбань.

«Мы уже отыграли первый спектакль после перерыва в Москве, и вовсю готовимся к новому театральному сезону!», - написал муж Королевой.

Поклонники поддержали артиста.

«Удачи удачи и ещё раз удачи во всем», «Такой довольный😃 Удачи, удачи, и еще раз удачи!!!», - пишут в комментариях.

Отреагировала на публикацию Наташа Королева. Она поставила «лайк».

Недавно Тарзан опубликовал фото, на котром сверкнул хозяйством в одних трусах.

Он встал около лампы таким образом, чтобы у него над головой образовался нимб. Мужчина задрал ногу, чтобы его поза получилась еще пикантнее. Кроме этого, он напряг свое подкачанное тело и поиграл бицепсами.

"Светить всегда, светить везде, светить,- и ни каких гвоздей,.....кто помнит продолжение?», - подписал фото Тарзан.

Стоит отметить, что для своих 50-ти лет выглядит он превосходно.

Напомним, бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа.

Также Politeka писала, что Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.