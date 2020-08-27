Муж Наташи Королевой Сегей Глушко (Тарзан) похвастался одним из своих амплуа
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в «Инстаграм».
Тарзан опубликовал фото из спектакля «Муж на час». На снимке он запечатлен рядом с коллегой по сцене красоткой-блондинкой Марией Горбань.
«Мы уже отыграли первый спектакль после перерыва в Москве, и вовсю готовимся к новому театральному сезону!», - написал муж Королевой.
Поклонники поддержали артиста.
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«Удачи удачи и ещё раз удачи во всем», «Такой довольный😃 Удачи, удачи, и еще раз удачи!!!», - пишут в комментариях.
Отреагировала на публикацию Наташа Королева. Она поставила «лайк».
Недавно Тарзан опубликовал фото, на котром сверкнул хозяйством в одних трусах.
Он встал около лампы таким образом, чтобы у него над головой образовался нимб. Мужчина задрал ногу, чтобы его поза получилась еще пикантнее. Кроме этого, он напряг свое подкачанное тело и поиграл бицепсами.
"Светить всегда, светить везде, светить,- и ни каких гвоздей,.....кто помнит продолжение?», - подписал фото Тарзан.
Стоит отметить, что для своих 50-ти лет выглядит он превосходно.
Напомним, бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.
Как сообщала Politeka, Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа.
Также Politeka писала, что Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.