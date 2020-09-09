Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на відпочинку

На фото Кайлі позувала в різнобарвному купальнику на мотузочках. Красуня сиділа, а на тлі можна побачити море. Можливо, зірка перебувала на яхті або просто березі моря. Волосся у Дженнер були розпущені, а сама красуня закрила очі від задоволення. На фото можна легко оцінити засмагу зірки, адже тіло практично нічим не було прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Я вже сумую за літом і розвагами", - написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У мене є кілька фактів про вас, знаєте що)", "Ок, дорога, добре", "так жарко і спокусливо", "я поклав цю картинку на ковдру", "смачна", "ви дійсно чудові", "я твоє літо", "Боже мій, стоп", "я люблю тебе, Кайлі Дженнер", "Привіт, милий котик", моя любов", "чудовий красивий топ".

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила красою разом зі своєю старшою сестрою, Кортні Кардашьян.

В одній з груп, створених шанувальниками, розмістили архівні фото зірки, на яких вона блищить в жарких позах і нарядах.

Так, на одному фото Дженнер позувала в тілесному боді з великими вирізами, які оголили її знамениту п'яту точку.

Нагадавши, Кайлі Дженнер виставила соковиті обсяги з величезного вирізу

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