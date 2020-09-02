Известная модель Кайли Дженнер похвасталась формами на радость фанатов

На фото Кайли позировала в черном топе и с распущенными волосами. Дженнер расположилась перед объективом камеры довольно близко, поэтому можно оценить пышный бюст красотки. Образ звезда дополнила стильным макияжем, а рукой взялась за волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Эта женщина абсолютно красивая. Я серьезно влюблен в нее навсегда", "Красивая женщина", "Красивые глаза", "Эй, давай как-нибудь поиграемся", "Ей реально 23?", "Почему все ее фотки у меня двойные, тройные, четверные и пятикратные", "Спорю, что Кайли понравится такой человек, как я", "Я влюблен в эту женщину, но это странно, ведь мы не знаем друг друга, но я чувствую сильную химию, такую тесную связь с ней, что вроде я знаю, что однажды ее увижу".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в мини-бикини, оголившем ее самые красивые места.

Кайли надела яркое бикини. Лифчик подчеркнул упругую грудь знаменитости, но особого внимания стояли плавки.

Напомним, Кайли Дженнер прогулялась по улочкам Парижа, впечатлив эффектным образом

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