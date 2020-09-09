Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала, як розважається в спортзалі

На фото Сьюзі стоїть в наряді зі шкіряних мотузочок. Образ Кортес доповнила черевиками і шкарпетками. Зірка розгорнулася спиною до об'єктива камери і демонструвала пружні сідниці у всій красі. Модель взялася за штангу, а поруч можна побачити гирі, адже дівчина хвалилася тілом в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Applause", "Хмм, круто"," начебто важче мого", "це буде модель або шановна модель?", "Привіт красуня"," Привіт, я б хотів познайомитися з тобою"," Красиво, приголомшливі булочки"," нескінченні поцілунки і обійми"," Хороший спосіб тренування"," яка багата"," відмінно"," я б йшов ззаду на два кроки, просто заради виду"," Marvelous","це просто шедеврально".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес записала спекотне відео на пляжі.

Зірка постала в крихітному бікіні і міні-шортах. Маленький купальник тримався на бретельках, що обвили шию Кортес.

Міні-шорти виглядали дуже спокусливо завдяки відвертому крою, оголює головну гордість зірки-пружні сідниці.

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