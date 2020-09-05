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29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Откровенные и полуобнаженные фотосессии не редкость для Сьюзи, но на этот раз она превзошла саму себя.

На кадре модель предстала полностью без одежды, прикрывшись лишь черными прямоугольниками с призывом к президенту футбольного клуба "Барселона" уйти с поста президента.

Поклонники Сьюзи поразились ее смелостью не только во взглядах, но и во внешнем виде.

"Такой хочется забить гол", "Шутки в сторону", "Вау, цензура", - писали под мостом модели.

Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортес обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.

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