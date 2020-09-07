Популярная модель Сьюзи Кортез, ягодицы которой признали самыми красивыми в мире, покрасовалась своей гордостью на пляже

Она опубликовала соблазнительное фото на странице в социальной сети "Инстаграм", сообщает Politeka.net. Красотка нарядилась в белоснежный купальник-боди с завязками на боку.

Стоит отметить, что одежда едва-едва прикрыла ее пышный бюст и лоснящуюся "пятую точку". Более того, Сьюзи Кортез повернулась к камере боком и показала прелести с самого лучшего ракурса, сверкнув томным взглядом и приоткрытыми губами. Такое богатство не спрячешь даже под самым скромным купальником.

Пользователи социальной сети выразили красотке свое восхищение в комментариях:

"Идеальная накачанная красотка"; "Великолепно и красиво, как всегда"; "Очень очень очень красивое тело"; "Слишком милая".

Ранее модель опубликовала пикантное фото из самолета, для которого позировала в бикини из ярко-голубых пайеток, желтые бретельки которого обрамляли лоскутки ткани. Сьюзи Кортез развалались в кресле в крохотных джинсовых шортиках, которые еще и расстегнула, задрав ногу. От фигуры модели невозможно оторваться: большая грудь, тонкая талия и накаченные ножки. Волосы модели были распущенными, они легли ровной полосой по бокам. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза.

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