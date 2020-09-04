Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о проблеме

На фото Сьюзи позировала в черных сапогах и клетчатой юбке. Верхней части одежды не разобрать на девушке, а образ Кортес дополнила сумочкой и маской. Красотка сидела на диване в полицейском участке, закинув ногу за ногу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Mulheres não se calem diante de violências, assédio, bullying e ameaças. Estou vivendo um filme de terror no condomínio onde moro, mas não vou me calar, vou até o fim e vou levar todos os culpados pelos crimes que cometeram contra mim para JUSTIÇA. Confio muito na @policiacivil_sp, @policiamilitarsp_oficial e @mpsp_oficial #AssédioÉCrime #NãoAoPreconcenceito #Denuncie #MulheresEmpoderadas #GirlPower #Feminista #JuntaSomosMaisFortes #LuteComoUmaGarota #NãoAoBullying #Justiça #forçafeminina

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"Женщины не хранят молчания перед лицом насилия, домогательств, издевательств и угроз. Я живу в фильме ужасов в кондоминиуме(очень большой многоквартирный дом - прим. ред.), где я живу, но я не заткнусь, я пойду до конца и возьму всех виновных в преступлениях, которые они совершили против меня, за СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Я очень доверяю полиции", - написала Сьюзи. 

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии: 

"Поддерживаю", "Прекрасна, как всегда", "Прекрасная моя жизнь", "Красивые ноги, принцесса", "Великолепно, я бы тебя съел", "Что именно с вами происходит там, где вы живете?", "И не останавливайся".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала главное сокровище.

На фото Сьюзи показалась в черном белье и сапогах. Красотка развернулась спиной и присела на корточки, демонстрируя свою гордость - ягодицы. Румяная пятая точка у Кортес просто идеальная, что смогли оценить еще раз фанаты на фото.

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