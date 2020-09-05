Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, предстала в соблазнительном бикини

Звезда без всяких стеснений всегда делится жаркими снимками на своем сайте, пишет Politeka.net. Некоторые фото модель позволяет себе публиковать в Инстаграм.

Так, красотка опубликовала новое жаркое фото в бикини из ярко-голубых пайеток. Тонкие лямки желтого цвета обрамляли лоскутки ткани и тянулись к затылку.

Модель позировала в крохотных джинсовых шортиках, которые распахнула.

Звезда позировала в кресле, задрав ногу.

От фигуры модели невозможно оторваться: большая грудь, тонкая талия и накаченные ножки.

Волосы модели были распущенными, они легли ровной полосой по бокам. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза.

Вид знаменитости получился не только горячим, но и очень загадочным.

"Секси", - подписала фото Кортес.

За восемь часов пост собрал почти 14 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от такого интересного образа и написали модели много комплиментов.

"Так хочется поцеловать тебя", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в белом купальнике, который был настолько откровенным, что едва ли прикрывал прелести.

Кортес опустилась на колени, погрузив ноги в песок. Она немного откинулась назад.

Белый купальный наряд открывал виды на пышную грудь и упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес появилась в видео, натянув на грудь белый топик. Длина верхней одежды позволила рассмотреть тонкую талию и стальной пресс знаменитости.

Модель находилась на полу, двигая своей упругой пятой точкой. Сьюзи показывала тверк в крохотных черных шортах.

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