Відома співачка Віра Брежнєва вбралася в незвичайний одяг

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, співачка показала шанувальникам новий образ: її вбрання складалося з короткої спідниці і блискучого яскравого топа.

Зверху Віра Брежнєва накинула пальто, зроблене з подоби банкнот.

"У когось є грошове дерево, а у когось грошове пальто ♥️ хоча не тільки воно прекрасно на цьому фото, а весь комплект haute couture", – написала зірка.

Шанувальникам дуже сподобався новий образ їх улюблениці, вони засипали віру захопленими коментарями.

"Віра, Я не можу надивитися!!!!! І кайфую, кайфую, кайфую❤️❤️ Бог богиня Всесвіту 😍 😍 😍 🚀 💦 💦 💦 Королева Світу😍 🔥 🔥 🔥 🔥 так Бог з ним, з пальтом! Яка жінка! Мрія поета! 😍 🔥 🔥 🔥 ",- пишуть вони.

Politeka писала, що популярна співачка Віра Брежнєва посвітила красою в вельми нескромному образі. Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри, заради яких забралася на барну стійку.

У короткому ролику Віра Брежнєва позує в незвичайній сукні сірого кольору, яка оголила плечі і ледь прикрила груди артистки, здається, що наряд ось-ось остаточно сповзе вниз, притому на ній немає бюстгальтера. Крім того, можна добре розглянути стрункі ноги співачки. Поруч стоїть відомий кліпмейкер Таня Муіньо, вона притулилася до віри Брежнєва в топі з пікантним малюнком.

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свою старшу дочку. Софії, батько якої – перший чоловік виконавиці Михайло Кіперман, виповнилося 19 років, живе вона Зараз в США. Дівчина працює моделлю, заміж, за словами її зіркової мами, поки виходити не планує.

"Вона вища, ніж я. вважає, що розумніша, ніж я. зараз хоче бути вільною, вчитися в США. Про весілля навіть не говорили. Навесні їй виповниться 20 років. Після 20, вважаю, можемо про це поговорити", – розговорилася Віра Брежнєва.

Брежнєва у пікантних нарядах вразила зміною іміджу: "Екстра-міні проти ліфчика з каменів".

Брежнєва відчинила пальто і змусила червоніти виглядом в "дорогоцінному" ліфчику: "Ось це справжній..."

Пекучий Брежнєва посвітила бюстом в ліфчику з одних каменів: "Господи, які у неї..."