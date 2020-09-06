Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала сразу два ярких образа на съемках "Ритма"

На странице в социальной сети Инстаграм "Звездный путь" появился фотоколлаж с лучшими образами певицы Вера Брежневой, принявшей участие в съемках мюзикла "Ритм" от Дмитрия Монатика. В нем артистка представила сразу два необыкновенных наряда.

В образе эффектной блондинки в светлой мини-юбке и топике с необычным дизайном вера выглядела заметно моложе, при этом необычный парик сразу привлек внимание фанатов. А вот второй образ сразил сеть своей эпатажностью, ведь Вера позировала в лифчике из камней и крошечной юбке в том же дизайне с россыпью украшений по всей длинне.

«битва образов 🔥 Мюзикл «Ритм» от @monatik_official объединил разных звезд и подарил зрителям возможность увидеть любимых артистов в неожиданных образах. Из луков певицы Веры Брежневой @ververa вам понравился больше, 1 или 2? 👇», - сказано в сообщении шоу.

Вот что отвечают поклонники:

«И с вашей Брежнивой, то смотрела ее интервью российское, то она вообще заявила, что никогда не была украинской певицей .... у ней в России рейтинги ноль то она сюда начала снова соваться, а мы как всегда подбираем .... у нас своих певцов замечательных достаточно», «1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2👍, 2й оболденный!!!💣💣💣, 2😍».

Несколько дней назад артистка рассказала, как приняла участие в съемках "Ритма" по просьбе Дмитрия Монатика. Как известно, артисты довольно плотно общаются, являются хорошими друзьями и в начале лета выпустили свой совместных хит "Вечериночка", который по-прежнему занимает первые места в хит-парадах.

По этому поводу на фан-аккаунте Веры также появился кадр со съемок "Ритма", на котором сама звезда позирует в лифчике из крупных серебряных камней, мини-юбке, едва прикрывающей достоинства, а также серой накидке из тонкой сетчатой ткани.

«На этой неделе клип «Вечериночка» расположился на 3 месте Супер20 на РУтв», - сказано на фан-странице. При этом напомним, что сама Вера также показала себя в данном образе, однако с накидкой наверху. Фанаты написали, какие у Веры идеальные формы и новый образ.

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