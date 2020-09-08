Известная певица Вера Брежнева нарядилась в необычную одежду

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на страницу знаменитости в Instagram.

Так, певица показала поклонникам новый образ: ее наряд состоял из короткой юбки и блестящего яркого топа.

Сверху Вера Брежнева набросила пальто, сделанное из подобия банкнот.

"У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто ♥️ хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture", – написала звезда.

Поклонникам очень понравился новый образ их любимицы, они засыпали Веру восторженными комментариями.

"Вера, я не могу насмотреться!!!!! И кайфую, кайфую, кайфую❤️❤️ 🔥🔥🔥 богиня Вселенной😍😍😍🚀💦💦💦 королева мира😍🔥🔥🔥🔥 Да Бог с ним, с пальтом! Какая женщина! Мечта поэта! 😍 🔥🔥🔥", – пишут они.

Politeka писала, что популярная певица Вера Брежнева посветила красотой в весьма нескромном образе. Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры, ради которых забралась на барную стойку.

В коротком ролике Вера Брежнева позирует в необычном платье серого цвета, которое обнажило плечи и едва прикрыло грудь артистки, кажется, что наряд вот-вот окончательно сползет вниз, притом на ней нет бюстгальтера. Кроме того, можно хорошо рассмотреть стройные ноги певицы. Рядом стоит известный клипмейкер Таня Муиньо, она прижалась к Вере Брежневе в топе с пикантным рисунком.

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о своей старшей дочери. Софии, отец которой – первый супруг исполнительницы Михаил Киперман, исполнилось 19 лет, живет она сейчас в США. Девушка работает моделью, замуж, по словам ее звездной мамы, пока выходить не планирует.

"Она выше, чем я. Считает, что умнее, чем я. Сейчас хочет быть свободной, учиться в США. О свадьбе даже не говорили. Весной ей исполнится 20 лет. После 20, считаю, можем об этом поговорить", – разоткровенничалась Вера Брежнева.

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