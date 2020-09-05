Популярная певица Вера Брежнева показала необычный денежный наряд, который примерила для нового проекта

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала фото в ярком образе на своей странице в "Инстаграм". Исполнительница предстала перед поклонниками в мини-юбке и экстремально коротком блестящем топе, который больше напоминает драгоценый бюстгальтер - во всяком случае, еще одного под ним не видно. Поверх всего этого Вера Брежнева накинула пальто с короткими рукавами, сделанное будто бы из купюр. Образ довершила диадема и ожерелья с синим камнем.

На снимке красотка стоит в дверном проеме, опираясь на ярко-красный косяк. При этом певица соблазнительно изогнулась, распахнула верхнюю одежду и показала свои восхитительные формы.

"У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто ♥️ хотя не только оно прекрасно на этом фото", - подписала Брежнева.

Поклонники пришли в восторг от внешности и позы исполнительницы, засыпав ее комплиментами в комментариях:

"Да Бог с ним, с пальтом! Какая женщина! Мечта поэта! 😍"; "Вера @ververa ты бесподобна 🖤 Сегодня показала утром мамочке Ритм и все телевизионные версии Вечериночки 😀 Мама вынуждена быть на одной волне со мной 😂😂😂"; "Вера, Вы сногшибательны"; "Статуэточка 🤪 как всегда точеная , идеальная , музыкальная 💛💛💛"; "Самое прекрасное на этом фото это @ververa 😍😍😍"; "Ну как можно быть такой красивой🔥❤️"; "Вот это настоящий стиль! Как всегда на высоте".

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