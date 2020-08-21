Популярная певица Вера Брежнева, которая уже долгое время живет и выступает в России, выступила с украиноязычной песней

Как сообщает Politeka.net, она выступила на юбилее программы "Світське життя" c Екатериной Осадчей. Видео с Верой Брежневой на празднике появилось в социальной сети "Инстаграм". В кадре певица кружится в ярко-красном платье с длинным полупрозрачным рукавом, переходящим в подол. Образ артистки дополнили крупные серьги с драгоценными камнями и распущенные волосы, уложенные сзади.

"Вера Брежнева на юбилее «Светской жизни» с премьерой украиноязычной писни💙💛 Празднуем вместе 24 августа в 20.30💃🏼", - подписали авторы видео.

В комментариях многие раскритиковали исполнительнительницу, которая уже давно сделала выбор в пользу России:

"С каких веков Брежнева начала появляться на украинском дорожка, если она бизнес и популярность делала в России !!!"; "А она каким боком? Она в Россию свалила, теперь сюда пригласили?"; "Пусть бы пела в России, где проживает, и так безголосая, не хочется ее слушать, в Украине есть много талантливых певцов!"; "А что собирается праздновать Брежнева ?? День Независимости ?? Будет "сердечно " поздравлять где-то из матушки России !!!"; "Так Верка никогда не считала себя украинской певицей! И тут нате..."; "А каким боком она к Украине????"; "То, что Брежнева записала украинскую песню, не хорошо, но то, что она говорила, что не считает себя украинской певицей - это позор".

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома