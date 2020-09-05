Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала себя в неожиданном и провокационном образе

Несколько дней назад артистка рассказала, как приняла участие в съемках "Ритма" по просьбе Дмитрия Монатика. Как известно, артисты довольно плотно общаются, являются хорошими друзьями и в начале лета выпустили свой совместных хит "Вечериночка", который по-прежнему занимает первые места в хит-парадах.

По этому поводу на фан-аккаунте Веры также появился кадр со съемок "Ритма", на котором сама звезда позирует в лифчике из крупных серебряных камней, мини-юбке, едва прикрывающей достоинства, а также серой накидке из тонкой сетчатой ткани.

«На этой неделе клип «Вечериночка» расположился на 3 месте Супер20 на РУтв», - сказано на фан-странице. При этом напомним, что сама Вера также показала себя в данном образе, однако с накидкой наверху. Фанаты написали, какие у Веры идеальные формы и новый образ.

Так, в коротком ролике Вера Брежнева позирует в необычной накидке серого цвета, которая обнажила плечи и едва прикрыла грудь артистки, кажется, что наряд вот-вот окончательно сползет вниз, притом под накидкой, как выяснилось, есть костюм из камней. Кроме того, можно хорошо рассмотреть стройные ноги певицы. Рядом стоит известный клипмейкер Таня Муиньо, она прижалась к Вере Брежневе в топе с пикантным рисунком.

"Всем, кто посмотрел наш #РИТМ и ещё его посмотрит, будет интересно узнать, что сняли его за ДВОЕ суток и что главной на площадке была она 🖤 крутая, талантливая, с потрясающим чувством юмора и тонким вкусом, стильная , добрая, но строгая и очень конкретная - режиссер @tanumuino 🔥🔥🔥", - подписала Брежнева. - "Когда Дима весной предложил мне участие в Ритме, сказал, какая команда будет его снимать, я согласилась, не задав ни одного вопроса. Потому что в такой компании творить - абсолютное удовольствие!".

Напомним, Вере Брежневой без лифчика припомнили утехи на пляже

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