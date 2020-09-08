Популярна російська актриса Христина Асмус показала своїх сестер

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На фотографії дівчата сидять вчотирьох на дивані, одягнені в стильні сукні, лише на Христині стильний брючний костюм.

"Сестри ❤️", - коротко підписала знімок знаменитість.

Шанувальники були приємно здивовані свіжим фото актриси, викупавши її в заслужених компліментах.

Однак допитливих шанувальників збентежив малюнок на стіні, розташованій за диваном, на якому видно частину силуету людини з розсунутими ногами. Деякі припустили, що це – стриптизерки. Одна з фоловерів, звернувши увагу на малюнок на стіні, потрапила в конфуз.

"Дивно: килими Дитячі, а стіни зі стрипухами", – написала вона.

Асмус звернула увагу на цей коментар і відповіла зі сміхом: "це супергерої. Кожен бачить те, що він хоче бачити".

Фанатка зрозуміла свою помилку і почала виправдовуватися: "Ой-ой-ой, придивилася, це ж Людина-павук! Двічі ніяково".

Інші користувачі посміялися над курйозом. "Реально, стрипухи на розум тільки приходять", - написав один з них.

Як відомо, Христина росла в багатодітній родині - у неї цілих три рідних сестри. На фото одна з дівчат сиділа в білій сукні. Поруч з нею сиділа найстарша сестра, яка найменше схожа на Асмус. Також на камеру позувала сама актриса і її молодша сестра Карина, відома своїми досягненнями в спорті.

Politeka розповідала про те, що Христина Асмус показала, що їй доводиться переживати на зйомках нового шоу. У себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому показала закулісся шоу.

Як відомо, зараз зірка знімається в шоу" Золото Геленджика", де їй щодня змінюють образи і вбрання. В одній із серій шоу Христина постала в золотій металевій сукні. Виявилося, що сукня дійсно зроблена з металу, який не гнеться. Тому актриса не може в ньому присісти і навіть піднятися на сходинку.

Асмус показала, як вона на підборах йде по піщаній дорозі і намагається залізти в свій трейлер в нерухомому платті.

"Максимально зручно в цьому костюмі переміщатися", - зазначила Асмус, шкандибаючи по піску.

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