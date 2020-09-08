Популярная российская актриса Кристина Асмус показала своих сестер
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды.
На фотографии девушки сидят вчетвером на диване, одетые в стильные платья, лишь На Кристине стильный брючный костюм.
"Сёстры ❤️", – кратко подписала снимок знаменитость.
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Поклонники были приятно удивлены свежим фото актрисы, искупав ее в заслуженных комплиментах.
Однако дотошных поклонников смутил рисунок на стене, расположенной за диваном, на котором видна часть силуэта человека с раздвинутыми ногами. Некоторые предположили, что это – стриптизерши. Одна из фолловеров, обратив внимание на рисунок на стене, угодила в конфуз.
"Странно: ковры детские, а стены со стрипухами", – написала она.
Асмус обратила внимание на этот комментарий и ответила со смехом: "Это супергерои. Каждый видит то, что он хочет видеть".
Фанатка поняла свою оплошность и начала оправдываться: "Ой-ой-ой, присмотрелась, это ж человек-паук! Дважды неловко".
Другие пользователи посмеялись над курьезом. "Реально, стрипухи на ум только приходят", – написал один из них.
Как известно, Кристина росла в многодетной семье – у нее целых три родных сестры. На фото одна из девушек сидела в белом платье. Рядом с ней сидела самая старшая сестра, которая меньше всего похожа на Асмус. Также на камеру позировала сама актриса и ее младшая сестра Карина, известная своими достижениями в спорте.
Politeka рассказывала о том, что Кристина Асмус показала, что ей приходится переживать на съемках нового шоу. У себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором показала закулисье шоу.
Как известно, сейчас звезда снимается в шоу "Золото Геленджика", где ей ежедневно меняют образы и наряды. В одной из серий шоу Кристина предстала в золотом металлическом платье. Оказалось, что платье действительно сделано из металла, который не гнется. Поэтому актриса не может в нем присесть и даже подняться на ступеньку.
Асмус показала, как она на каблуках идет по песчаной дороге и пытается залезть в свой трейлер в неподвижном платье.
"Максимально удобно в этом костюме перемещаться", - отметила Асмус, ковыляя по песку.
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