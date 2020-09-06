Скандально известная российская актриса Кристина Асмус попробовала себя в комедийной роли

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала видео, на котором разыграла сценки из жизни девушки с длинными наращенными ногтями. Кристина, которой в новом шоу сделали длинные ногти, показала, как тяжело ей справляться с бытовыми вопросами.

«ДевАчки, как вы ходите с такими ногтями???», - подписала ролик звезда.

Видео получилось довольно смешным и получило массу положительных отзывов. За час его посмотрели более 300 тысяч раз.

«Класс, а еще "как нажать кнопку туалета», «У Насти Ивлеевой нужно спросить)», «В точку 🙈так и живем», «Спросите Светлану Лободу)))», «Красота требует жертв, понимаю», «Почему не в купальнике хотя бы в душе», «Жизненно», «А до этого Харлашка все делал??», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, подписчики Кристины обратили внимание на то, что подобное видео уже было у Насти Ивлеевой. Да и сам формат подобных видео для Асмус непривычен. Для нее это новый образ и новый стиль.

«Спроси у Ивлеевой, у неё такие же! И ролик на эту тему уже сняла пару месяцев назад», - отметил один из поклонников.

Напомним, что плачущую Кристину Асмус осрамили после слов о дочери: "Патологическая врушка".

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