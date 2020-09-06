Здоровье российского актера и шоумента Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус, резко ухудшилось

Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

«У Гарика Харламова обнаружили ковид...» - говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло в «самый последний момент», из-за чего съемки юмористического шоу Comedy Club в Барвихе пришлось отменить. Сам актер пока ситуацию не комментировал.

До этого мы расскказывали, что российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на состояние здоровья, которое внезапно «пошатнулось»

«Все-таки свалило меня к концу съёмок шоу «Золото Геленджика» 🙈 Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ», - говорится в сообщении.

Также Асмус рассказала, что последний месяц ее жизни был наиболее «диким» для нее.

«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны - как-то не клеится это с платьями со шлейфом ))))) 💃🏼 Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило! 💚», - подчеркнула она.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке