Здоровье российского актера и шоумента Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус, резко ухудшилось
Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
«У Гарика Харламова обнаружили ковид...» - говорится в сообщении.
Уточняется, что это произошло в «самый последний момент», из-за чего съемки юмористического шоу Comedy Club в Барвихе пришлось отменить. Сам актер пока ситуацию не комментировал.
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До этого мы расскказывали, что российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на состояние здоровья, которое внезапно «пошатнулось»
«Все-таки свалило меня к концу съёмок шоу «Золото Геленджика» 🙈 Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ», - говорится в сообщении.
Также Асмус рассказала, что последний месяц ее жизни был наиболее «диким» для нее.
«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны - как-то не клеится это с платьями со шлейфом ))))) 💃🏼 Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило! 💚», - подчеркнула она.
Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».
Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.
Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке