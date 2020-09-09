Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала, як проводить ранок

На фото Кассандра стоїть в топі біля плити з чайником. Зірка тримає в руці чашку, а другий - чайник. Волосся у дівчини були зібрані., а сама красуня була без штанів, можна побачити тільки білу білизну на ній. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На наступних фото Кассандра вигнулася, демонструючи спокусливу позу з гарячим напоєм. На останніх кадрах зірка демонструвала, як вправно можете налити окріп.

"Пробуджуватися. Кому ще потрібен кофеїн в першу чергу перед днем?",- написала Кассандра.

Фанати поставили понад п'ять тисяч лайків і написали коментарі:

"Таке життя", " це мої улюблені. Хоча ця посмішка", "неймовірно"," дуже мило, я люблю тебе, дорога"," я обов'язково повинен випити кофеїну"," Very nice", " Уявіть собі життя без кофеїну ... так, я не можу без кави, що таке життя, відмінний спосіб почати новий тиждень", "спокуслива матуся".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала досконалі форми в одній білизні.

Так, модель продемонструвала фігуру в обтягуючому боді з мереживом посередині. Рожева тканина білизни підкреслила всі вигини знаменитості, а декольте - надавало ще більшої відвертості.

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