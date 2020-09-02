Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показалась в экстравагантном виде, рассказав о реакции

На фото красотка позировала в топе и шортах. Звезда устроилась на капоте автомобиля, соблазнительно выгнувшись и демонстрируя свои формы. Красотка устроила фотосессию где-то на трассе. Кассандра решила оставить волосы распущенными, делая фото еще более захватывающими. об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Показала Иисусу моих единственных поклонников. Он все еще любит меня. Последняя фотография - моя реакция", - написала Кассандра.

"Вот так, если ты собираешься со мной на небеса", - добавила под постом звезда.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Это согревает мое сердце. Ты выглядишь такой счастливой, сестра. Люблю тебя", "Люблю это. Не могу дождаться, чтобы вернуться с тобой", "Love this!", "So beautiful", "Мамочка такая богатая, красивая и милая", "Удачной ночи и береги себя", "Как всегда - шикарно".

Мы сообщали, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила совершенствами в мини-бикини.

Так, шикарная звезда опубликовала в своем Инстаграм очередное видео в смелом купальнике. Модель позировала в крохотном купальнике, который еле прикрывал самые интимные места.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» показала поближе завидный бюст в крохотном лифчике

А еще Politeka писала, что модель Кассандра Сьенега из "Playboy" сверкнула самыми вкусными местами в кружеве

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в невидимом бикини устроила пикантные игры в ванной



