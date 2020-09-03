Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала свои совершенства крупным планом

Звезда показала, как отдыхает возле бассейна, принимая солнечные ванны, передает Politeka.net. Модель опубликовала жаркое сториз, в котором предстала в крохотном бикини.

Сьенега лежала на шезлонги, растянувшись под лучами солнца.

Звезда надела крохотный лифчик в виде двух треугольников ткани на крохотных бретельках. Лоскутки обтянули грудь, едва скрывая под собой самые интимные места.

Кроме этого, на модели были маленькие плавки на тонких завязках, что придавало образу пикантности.

Завершили образ стильные очки и кепка.

Нельзя отвести глаз от идеальных форм модели и ее роскошного тела. Это неудивительно ведь Сьенега активно занимается спортом для поддержания таких форм.

Кадры были обнародованы в сториз, а поэтому не собрали много лайков и комментариев. Возможно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке, ведь она божественно хороша.

Напомним, Кассандра Сьенега опубликовала в своем Инстаграм очередное видео в смелом купальнике. Модель позировала в крохотном купальнике, который еле прикрывал самые интимные места.

Бикини, состоящее из тончайших полосочек, натянулось на груди и на бедрах.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в салатовых велотреках и майке, которую завязала на животе. В руках звезда держала чашку с водой, которой поливала свое тело.

Волосы у красотки были собраны в хвост, а на них можно увидеть черные очки. Видео вышло очень жарким и привлекательным.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» в мини-бикини показала самый сок на кровати

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