Долар і євро стрибнули в різні боки, НБУ попередив українців: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 8 вересня здивує змінами, незважаючи на грандіозний наступ долара.

Про це йдеться в новому курсі валют від державного регулятора.

Так, Долар почне торги на міжбанку зі стрибка: +1,84 грн. До середини минулого дня гривні вдалося стримувати натиск, проте під вечір ситуація змінилася.

Євро вирішить йти іншим шляхом: після тривалого набору ваги, він скине 4,9 гривні.

Курс валют 8 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів-2775,09 грн;

100 євро-3280,99 грн.

По українцям вдарять новими штрафами: кому і скільки тепер доведеться платити, "255 гривень..."

У Нацполіції попередили українців про нові штрафи.

Так, водіїв з 3D-номерами штрафуватимуть, оскільки ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.

Зазначається, що державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі. Тому 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.

У Кодексі адміністративних правопорушень для водіїв з такими номерами передбачений штраф у розмірі 170 грн. Якщо порушення повториться протягом року, то штраф вже складе 255 грн або громадські роботи на термін від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.

Раптово зупинилося серце української легенди, його голос знає кожен: "пішла ціла епоха..."

Легенда українського радіо і актор дубляжу Микола Козій помер на 80 - му році життя.

Трагедія сталася вчора, 7 вересня.

Миколу Козія вважали одним з найкращих дикторів в історії України. Він озвучував багато популярних телесеріалів та програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, які виходили у 80-ті роки. В кінці минулого століття був одним з провідних ранкової інформаційної програми НРКУ.

Крім цього, Миколу Козія пам'ятають за дубляжем таких фільмів як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо" і т. п.

Також Микола Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті, і саме цей диктор озвучив українською мовою Томос про надання автокефалії Православній Церкві України.

Різке підвищення зарплат українців, Шмигаль розкрив терміни і умови: "до 15 тисяч гривень..."

Розкрито подробиці можливого нового підвищення зарплат в Україні.

За словами Шмигаля, вже наступного року середня зарплата в Україні може зрости до 13 тисяч, а ще через рік - до 15 тисяч.

Шмигаль також пояснив, що підвищення зарплат в Україні безпосередньо залежить від бізнес-середовища і стану національної економіки.

"Ми прораховуємо поетапне зростання заробітної плати. Якщо зараз вона в районі 11 тисяч гривень, наступного року може бути 13 тисяч гривень і, відповідно, до 2022 року – до 15 тисяч гривень. Це досить оптимістичний сценарій. Звичайно, багато що залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде знаходитися економіка", - попередив він.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль припустив, якщо середні зарплати в країні зростуть до 15 тисяч, то українці, можливо, не будуть думати над переїздом в інші країни заради заробітків.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа

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