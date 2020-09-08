Долар і євро стрибнули в різні боки, НБУ попередив українців: що буде з курсом валют
Курс валют в Україні 8 вересня здивує змінами, незважаючи на грандіозний наступ долара.
Про це йдеться в новому курсі валют від державного регулятора.
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Так, Долар почне торги на міжбанку зі стрибка: +1,84 грн. До середини минулого дня гривні вдалося стримувати натиск, проте під вечір ситуація змінилася.
Євро вирішить йти іншим шляхом: після тривалого набору ваги, він скине 4,9 гривні.
Курс валют 8 вересня виглядає наступним чином:
100 доларів-2775,09 грн;
100 євро-3280,99 грн.
По українцям вдарять новими штрафами: кому і скільки тепер доведеться платити, "255 гривень..."
У Нацполіції попередили українців про нові штрафи.
Так, водіїв з 3D-номерами штрафуватимуть, оскільки ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.
Зазначається, що державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі. Тому 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.
У Кодексі адміністративних правопорушень для водіїв з такими номерами передбачений штраф у розмірі 170 грн. Якщо порушення повториться протягом року, то штраф вже складе 255 грн або громадські роботи на термін від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.
Раптово зупинилося серце української легенди, його голос знає кожен: "пішла ціла епоха..."
Легенда українського радіо і актор дубляжу Микола Козій помер на 80 - му році життя.
Трагедія сталася вчора, 7 вересня.
Миколу Козія вважали одним з найкращих дикторів в історії України. Він озвучував багато популярних телесеріалів та програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, які виходили у 80-ті роки. В кінці минулого століття був одним з провідних ранкової інформаційної програми НРКУ.
Крім цього, Миколу Козія пам'ятають за дубляжем таких фільмів як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо" і т. п.
Також Микола Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті, і саме цей диктор озвучив українською мовою Томос про надання автокефалії Православній Церкві України.
Різке підвищення зарплат українців, Шмигаль розкрив терміни і умови: "до 15 тисяч гривень..."
Розкрито подробиці можливого нового підвищення зарплат в Україні.
За словами Шмигаля, вже наступного року середня зарплата в Україні може зрости до 13 тисяч, а ще через рік - до 15 тисяч.
Шмигаль також пояснив, що підвищення зарплат в Україні безпосередньо залежить від бізнес-середовища і стану національної економіки.
"Ми прораховуємо поетапне зростання заробітної плати. Якщо зараз вона в районі 11 тисяч гривень, наступного року може бути 13 тисяч гривень і, відповідно, до 2022 року – до 15 тисяч гривень. Це досить оптимістичний сценарій. Звичайно, багато що залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде знаходитися економіка", - попередив він.
Підсумовуючи, Денис Шмигаль припустив, якщо середні зарплати в країні зростуть до 15 тисяч, то українці, можливо, не будуть думати над переїздом в інші країни заради заробітків.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей
Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа
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