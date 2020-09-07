Французька модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою у світі, похвалилася розкішною фігурою у всій красі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ніяких посмішок", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Блондо спершу позує в майці без білизни на тлі моря, демонструючи розкішну фігуру.

А на іншому кадрі Блондо вже без білизни стоїть спиною на камеру, ефектно показуючи ідеальні вигини.

Однак Шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві визнали найкрасивішою дівчинкою світу, постала в новому літньому образі

Подорослішавши, Тілан Блондо не втратила свого природного чарівності й продовжує радувати шанувальників красивими знімками. На цей раз дівчина одягалася в яскраве різнобарвне плаття до колін. Приталений фасон вигідно підкреслив п'яту точку моделі, а ось бюст зовсім сховався за оборками.

Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі показала свою пишність в крихітному топі: "цукерка".

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо блиснула "дорослим" декольте:"немає місця уяві".

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