Французская модель Тилан Блондо, которая прославилась как самая красивая девочка в мире, поделилась дерзким снимком

19-летняя красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, которое сразу же привлекло восторженные взгляды поклонников, передает Politeka.net.

На снимке Тилан позирует в наряде от Fendi с характерным рисунком бренда, который примечателен очень глубоким декольте, и джинсовых шортах.

Ракурс, который девушка выбрала для селфи, позволяет отметить, что одежда едва скрывает грудь модели, оставляя минимум простора для воображения.

Судя по геоотметке, красотка отдыхает на Ибице. На ней – минимум косметики, а віглядит она расслабленной и умиротворенной.

Всего за час фото собрало 73,5 тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.

«Неземная красота!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась забавными домашними фото с мокрой головой.

Модель опубликовала серию снимков, на которых она позирует перед камерой в домашнем наряде и с мокрой головой. Вероятно, «фотосессию» девушка устроила сразу после душа. Наверное, Блондо заскучала на карантине и решила немного пошалить перед камерой: на снимках девушка корчит разные забавные рожицы и всячески веселит зрителей.

В свои 19 лет Тилан продолжает модельную карьеру, которая началась для нее еще в раннем детстве. Отметим, что из самой красивой девочки она превратилась в одну из самых красивых девушек в мире.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.