Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочкой в мире, сверкнула роскошной фигурой в тренажерном зале

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм у звезды.

На фото модель сидит на беговой дорожке. Она одета в белые шорты и черный топ. На ногах Тилан – черные кеды с высокими носками.

Тилан Блондо, как обычно, засыпали комплиментами.

«Красивая девочка», «Такая красивая», «Какое великолепное селфи невероятно красивой леди. Ваше тело выглядит совершенно потрясающе, если не идеально», «Конфетка. Очень красивая крошка», «Ты такая красивая, по сравнению с нами обычными», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась забавными домашними фото с мокрой головой.

Модель опубликовала серию снимков, на которых она позирует перед камерой в домашнем наряде и с мокрой головой. Вероятно, «фотосессию» девушка устроила сразу после душа. Наверное, Блондо заскучала на карантине и решила немного пошалить перед камерой: на снимках девушка корчит разные забавные рожицы и всячески веселит зрителей.

В свои 19 лет Тилан продолжает модельную карьеру, которая началась для нее еще в раннем детстве. Отметим, что из самой красивой девочки она превратилась в одну из самых красивых девушек в мире.

Напомним, что Тилан Блондо подразнила дерзким образом в расстегнутой рубашке: смелое фото.

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо сверкнула "взрослым" декольте: "Нет места воображению".

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