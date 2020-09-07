Французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, похвасталась роскошной фигурой во всей красе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Никаких улыбок», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Блондо сперва позирует в майке без белья на фоне моря, демонстрируя роскошную фигуру.

А на другом кадре Блондо уже без белья стоит спиной на камеру, эффектно показывая идеальные изгибы.

Однако поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве признали самой красивой девочкой мира, предстала в новом летнем образе

Повзрослев, Тилан Блондо не потеряла своего природного обаяния и продолжает радовать поклонников красивыми снимками. На этот раз девушка облачилась в яркое разноцветное платье до колен. Приталенный фасон выгодно подчеркнул пятую точку модели, а вот бюст совсем спрятался за оборками.

Напомним, что самая красивая девочка в мире показала свое великолепие в крошечном топе: «Конфетка».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо сверкнула "взрослым" декольте: "Нет места воображению".

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