Французская модель Тилан Блондо, которая прославилась как самая красивая девочка в мире, сверкнула нереальной красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Блондо позирует во время обеда, излучая красоту в крохотном топе и шортах. Модель застыла в нежной позе ради красивого снимка, заглядывая при этом в камеру. Фотографию она решила никак не подписывать, хотя ее поклонники пришли в настоящий восторг от выходки кумира.

«Само совершенство», «это так мило», «малышка супер! Любуюсь тобой», «лучшая», «вот это королевский вид», «миленькая девочка! Взгляд магический», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Тилан Блондо поделилась забавными домашними фото с мокрой головой.

Французская красотка, которая прославилась еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», часто делится в своем Инстаграм новыми фотографиями. Сейчас Блондо сидит на карантине, поэтому вместо кадров с фотосессий публикует простые домашние снимки.

На этот раз модель опубликовала серию снимков, на которых она позирует перед камерой в домашнем наряде и с мокрой головой. Вероятно, "фотосессию" девушка устроила сразу после душа. По всей видимости, Блондо заскучала на карантине и решила немного пошалить перед камерой: на снимках девушка корчит разные забавные рожицы и всячески веселит зрителей.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

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