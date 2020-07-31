Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве признали самой красивой девочкой мира, предстала в новом летнем образе

Как передает Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Повзрослев, Тилан Блондо не потеряла своего природного обаяния и продолжает радовать поклонников красивыми снимками. На этот раз девушка облачилась в яркое разноцветное платье до колен. Приталенный фасон выгодно подчеркнул пятую точку модели, а вот бюст совсем спрятался за оборками.

На снимке Тилан Блондо шагает по городу с сумочкой на плече, подол ее платья развевается во время движения. Красотка несет на плече небольшую сумочку и смотрит в камеру безразличным взглядом, чуть повернув голову. В описании девушка поделилась, что прикупила в бутике новую одежду, и пообещала вскоре показать обновки.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Тилан в комментариях, оставив много комплиментов:

"Элегантная леди"; "Лицо куклы"; "Люблю твои голубые глаза 💙💙"; "Люблю этот милый взгляд"; "Эта сумка - огонь"; "Это платье так восхитительно, я люблю его! 💜"; "Быстро растет"; "Очевидно, моя новая любимая фотография с тобой🤩"; "Изумительная красотка 😍 🔥 ❤️"; "Принцесса".

Напомним, что самая красивая девочка в мире показала свое великолепие в крошечном топе: «Конфетка».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо сверкнула "взрослым" декольте: "Нет места воображению".

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