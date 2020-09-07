Українська модель Альона Омович, яку називають копією американської моделі Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Хочете чогось реально гарячого?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Омович позує сидячи в крихітному топі, який вирішила ефектно приспустити, завдяки чому в кадр потрапили значні «кулі» знаменитості.
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Однак Шанувальники не змогли відреагувати на пікантну витівку кумира, оскільки кадрами красуня поділилася в Сторіс.
До цього ми розповідали, що київська модель Олена Омович, яку прозвали українською версією Кардаш'ян, постала в розкішному червоному купальнику
Зірка регулярно радує своїх підписників жаркими фото в купальниках і інших відвертих нарядах. На знімках модель завжди виглядає ідеально.
Так, на одному з останніх кадрів зірка постала в мокрому червоному бікіні, з-під якого проглядалося найінтимніше.
Тонка талія і пружний живіт також привертали увагу, тим більше, що в пупку стирчало маленьке колечко, а над стегном з-під плавок виглянуло красиве татуювання.
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