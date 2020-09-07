Українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", вразила перетворенням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

"Кучугурська Шамаханська цариця", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах актор Федір Добронравов, який в серіалі грає Степана Будька, представляє свою дружину в образі цариці. Після цього Кравченко дефілює в незвичному для неї образі.

"Красуня», «приголомшлива актриса і жінка», «красотулька», «шикарна», «супер», «цей момент з дефіле💥», «Я від цієї серії балдію», "бомбезний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала змінами в зовнішності

На кадрі "Валюха" постала в невимушеному образі: синій халат і відсутність макіяжу передавали домашню обстановку. Але, увагу її шанувальників привернула її фігура. Тетяна помітно скинула вагу, і халат буквально висів на ній.

Фанати актриси побачили в таких зміни в зовнішності тільки позитив, і розсипалися схвальними коментарями під знімком своєї улюблениці.

Нагадавши, Валюха зі " Сватів "захопила нев'янучою красою, згадавши минуле:"за 50 - баба ягідка знову".

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