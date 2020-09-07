Украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», поразила преображением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

«Кучугурская шамаханская царица», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах актер Федор Добронравов, который в сериале играет Степана Будько, представляет свою жену в образе царицы. После этого Кравченко дефилирует в непривычном для нее образе.

«Красавица», «потрясающая актриса и женщина», «красотулька», «шикарная», «супер», «Этот момент с дефиле💥», «Я от этой серии балдею», «бомбезный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила изменениями во внешности

На кадре "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.

Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.

Напомним, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой, вспомнив прошлое: "За 50 - баба ягодка опять".

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