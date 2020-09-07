Украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», поразила преображением
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.
«Кучугурская шамаханская царица», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах актер Федор Добронравов, который в сериале играет Степана Будько, представляет свою жену в образе царицы. После этого Кравченко дефилирует в непривычном для нее образе.
Кравец из «Квартал 95» после тяжелой болезни срочно обратилась к украинцам: «Я очень люблю…»
Дерзкая Ивлеева из "Орла и Решки" в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка"
Звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения: "Совсем другая"
Украинцев обложили налогами и штрафами за жилье, кому придется платить: "Ежегодно по 25 тысяч гривен..."
«Красавица», «потрясающая актриса и женщина», «красотулька», «шикарная», «супер», «Этот момент с дефиле💥», «Я от этой серии балдею», «бомбезный вид», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила изменениями во внешности
На кадре "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.
Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.
Напомним, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой, вспомнив прошлое: "За 50 - баба ягодка опять".
Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" нежно прижалась к Федору Добронравову, чувств не скрыть: "Сладкая парочка"
Также Politeka писала, что счастливая Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного «мужа», фото: «Шикарная пара!»