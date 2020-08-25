Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко порадовала поклонников трогательным снимком

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее фото известная актриса опубликовала в своем личном Instagram.

На снимке Татьяну Кравченко может увидеть в теплых объятиях ее коллеги по съемочной площадке Федора Добронравова, который исполняет главную роль в сериале "Сваты".

"С Фёдором Добронравовым", - трогательно подписала снимок известная актриса.

Пользователям пришлось по душе фото с Федором Добронравовым, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев под публикацией.

"Обожаем Вас! Всей семьей смотрим и отдыхаем", "Как можно не любить вас! Просто чудо! Спасибо, что вы есть! Спасибо за ваш талант!", "Вы как настоящая семейная пара", "Люблю вас. Будьте здоровы и счастливы", "Актеры сериала все талантливые. Успехов вам", "Ну прям сладкая парочка", "Красотули", "Лапусики", "Артисты от бога! Очень интересно смотреть Сваты. Здоровья вам всем, счастья, успехов, любви, удачи, благополучия", "Шикарная пара! И фильм отличный!", "Супер, пара отличная", "Спасибо что создали этот фильм, мы всей семьей смотрим этот фильм и наслаждаемся, даже внуки мои полюбили этот фильм, побольше бы таких фильмов отдыхаем. Мы вас не просто любим, мы вас обожаем!", - написли они под снимком.

Ранее Татьяна Кравченко рассказала, как актер Федор Добронравов повлиял на ее жизнь.

По словам актрисы, она иногда сомневается правильности выбора жизненного пути. И если бы не Федор Добронравов, то неизвестно, к чему бы такие мысли артистки привели.

«…однажды Фёдор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!», - с улыбкой вспоминала актриса.

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