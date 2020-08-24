Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», поразила роскошным видом на снимке с коллегой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости Instagram.

«С Фёдором Добронравовым», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кравченко позирует в объятиях своего телевизионного «возлюбленного». Кажется, что она буквально «расцвела» на фотографии.

«До чего же хороши, умиляюсь вами», «Мои любимые, обожаю», «красавчики!», «Прекрасны, мы вас любим», «Вы такие хорошие люди», «вы просто супер выглядите! Обожаю вас. Дай бог, чтобы у вас все хорошо было», «Понимаю, что кинематографическая пара, но для зрителей вы уже срослись. Не вздумайте развести их в следующих сериях», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", восхитила сеть.

«Как бы ни было порой тяжело, улыбайтесь и смело идите вперед. Пусть улыбка живет не только на лице, но и в глазах, и в сердце, и в душе», - подписан снимок.

На фото улыбающаяся Кравченко позирует на фоне цветущего куста гортензий и держит на руках маленькую пушистую собачку.

Напомним, что Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех».

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