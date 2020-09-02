Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», удивила выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

«Умеет создавать тренды», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах, которые являют собой нарезку из разных серий, актриса с разной интонацией говорит «Шо?». Все это наложено на биты из песни популярного рэп-исполнителя.

«Да ты шо!», «блин, это и вправду тренд», «вы чудесны», «ну зачем Моргенштерн…», - пишут поклонники.

До этого мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила изменениями во внешности

На кадре "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.

Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.

Напомним, Валюха из "Сватов" восхитила неувядающей красотой, вспомнив прошлое: "За 50 - баба ягодка опять".

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