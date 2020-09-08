Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася розкішною фігурою у відвертому вбранні для виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ростов, спасибі!"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Серябкіна поділилася кадрами з виступу, на яких позує в тісному топі й прозорих штанях, які максимально оголювали її розкішні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Це був вибух», «Джей Ло на мінімалках», «Запальничка🔥 атмосфера передається через фотки», «я прийшла додому без ніг!!! Це було чудово», «сонечко», «надихнулася від концерту», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Ольга Серябкіна готується до відомого свята.

Річ у тім, що артистка знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці було видно цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, Красуня приміряє образи для майбутнього Хеллоуїна.

Серябкіна пильно дивилася в телефон, відкривши губи: "гаряча вампірша".

Також увагу привертав і сміливий наряд артистки. Ольга постала в жакеті й міні-спідниці. Перший знаменитість відкрила, засвітивши груди в ліфчику.

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