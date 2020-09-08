Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась роскошной фигурой в откровенном наряде для выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ростов, спасибо!» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Серябкина поделилась кадрами с выступления, на которых позирует в тесном топе и прозрачных штанах, которые максимально оголяли ее роскошные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это был взрыв», «Джей Ло на минималках», «Зажигалочка🔥 атмосфера передаётся через фотки», «Я пришла домой без ног!!! Это было великолепно», «солнышко», «Вдохновилась от концерта», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Ольга Серябкина готовится к известному празднику.

Дело в том, что артистка снимала себя в зеркало, выбрав "грозную" маску - под глазами исполнительницы были видны струйки крови, а из головы торчали ушки летучей мыши. Скорее всего, красотка примеряет образы для предстоящего Хэллоуина.

Серябкина пристально смотрела в телефон, приоткрыв губы: "Горячая вампирша".

Также внимание привлекал и смелый наряд артистки. Ольга предстала в жакете и мини-юбке. Первый знаменитость приоткрыла, засветив грудь в лифчике.

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