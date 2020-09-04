Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", готовится к известному празднику

Звезда предстала в образе, который точно взбудоражил фанатов, пишет Politeka.net. Ольга опубликовала несколько сториз, в которых покорила своей необычной внешностью, используя фильтр.

Дело в том, что артистка снимала себя в зеркало, выбрав "грозную" маску - под глазами исполнительницы были видны струйки крови, а из головы торчали ушки летучей мыши. Скорее всего, красотка примеряет образы для предстоящего Хэллоуина.

Серябкина пристально смотрела в телефон, приоткрыв губы: "Горячая вампирша".

Также внимание привлекал и смелый наряд артистки. Ольга предстала в жакете и мини-юбке. Первый знаменитость приоткрыла, засветив грудь в лифчике.

Длина юбочки же позволила немного посмотреть на стройные ножки артистки.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Однако с уверенностью можно сказать, что звезду засыпали приятными сообщениями в директ.

Напомним, Ольга Серябкина позировала на фоне природы. Певица решила провести последние жаркие деньки в легкой и комфортной одежде. На ней - короткое платье в обтяжку с оригинальным вырезом на груди и высоким разрезом с одной стороны на юбке. Эта пикантная деталь добавляет ее образу «перчинки».

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому можно оценить пышный бюст певицы. Девушка образ дополнила макияжем, а на руке можно увидеть резинку от волос. Ольга решила их оставить распущенными, а руками держалась за цветущее дерево.

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