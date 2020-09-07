Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра вбралася в наряд без білизни, оголивши при цьому зайве

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бігати за дорученнями й виглядати мило", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Олівейра позує в темному вбранні з декольте, який ефектно демонструє її розкішні форми без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Чорна пантера", " чудово. Дуже чудово виглядаєш, Жизель!«, "божественна краса», «неймовірна», «дуже мило вийшла на цих фотках», «ти божество», «мила пирожуля», "кращий ангел, якого я знаю", - пишуть вони.

До цього повідомлялося раніше, модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала сміливий образ біля стінки

На фото красуня позує в коротких шортах і піджаку небесного кольору, а образ доповнила чорною сумочкою, яка була з короткою ручкою і звисала відразу з плеча. Жизель розстебнула піджак, демонструючи своє тіло, яке виявилося без білизни. Олівейра спокусливо вигнулася перед фотографом, щоб кадри вийшли дуже спокусливими.

Нагадавши, пекуча брюнетка з Victoria's Secret блиснула "вишеньками" в прозорому вбранні

Також Politeka писала, що гаряча штучка з Victoria's Secret ледве втримала топ на ниточках

А ще Politeka повідомляла, що гаряча брюнетка з Victoria's Secret задерла міні спідницю, посвітивши найсмачнішими місцями