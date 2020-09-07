Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра вбралася в наряд без білизни, оголивши при цьому зайве
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Бігати за дорученнями й виглядати мило", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Олівейра позує в темному вбранні з декольте, який ефектно демонструє її розкішні форми без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Чорна пантера", " чудово. Дуже чудово виглядаєш, Жизель!«, "божественна краса», «неймовірна», «дуже мило вийшла на цих фотках», «ти божество», «мила пирожуля», "кращий ангел, якого я знаю", - пишуть вони.
До цього повідомлялося раніше, модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала сміливий образ біля стінки
На фото красуня позує в коротких шортах і піджаку небесного кольору, а образ доповнила чорною сумочкою, яка була з короткою ручкою і звисала відразу з плеча. Жизель розстебнула піджак, демонструючи своє тіло, яке виявилося без білизни. Олівейра спокусливо вигнулася перед фотографом, щоб кадри вийшли дуже спокусливими.
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