Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала смелый образ у стенки

На фото красотка позирует в коротких шортах и пиджаке небесного цвета, а образ дополнила черной сумочкой, которая была с короткой ручкой и свисала сразу с плеча. Жизель расстегнула пиджак, демонстрируя свое тело, которое оказалось без белья. Оливейра соблазнительно выгнулась перед фотографом, чтобы кадры вышли очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ух ты, выглядишь супер фантастически в этой синей одежде", "Так красиво", "Какая богиня", "Люблю этот взгляд", "Самая красивая королева заслуживает поклонения".

Сообщалось, что топ-модель Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде.

Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на терасе с живописным видом на цветы и деревья.

Сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра покорила сеть новыми снимками.

В этот раз девушка попозировала в коротком топе и лосинах на фоне природы. Жизель была одета по спортивному, очевидно, что она только завершила свои тренировки, которыми она регулярно занимается, чтобы поддерживать свою фигуру всегда в отличной форме.

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