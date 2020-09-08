Погода в Україні 8 вересня продовжить знущатися з громадян, похолодання і дощі накриють нові області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, західним регіонам нарешті дадуть "перепочинок", замість дощів буде сонце і невелика хмарність. А ось на вулиці похолодає: від 19 до 24 тепла вдень і близько 7-13 градусів вночі.

На півночі країни сьогодні дощі з грозами "помилують" лише Київську та Житомирську області. Повітря прогріється до 19-22 градусів тепла, а вночі опуститься ще більше: до 10-14 градусів.

Українцям, які проживають в центрі, варто приготуватися до тотальної негоди. Вона обійде стороною лише Вінницьку область. Тут очікується від 23 до 29 градусів тепла. А вночі стовпчик термометра покаже від 11 до 14 зі знаком «плюс».

На півдні сьогодні збережеться тепло і сонце. Тут повітря прогріється до 26-29 зі знаком «плюс», а ось вночі похолодає до 15-18 тепла.

А ось на сході України грозові дощі накриють жителів Харкова та області. На решті частини регіону буде сухо і тепло. У світлий час доби синоптики прогнозують від 27 до 29 градусів за Цельсієм, а вночі від 11 до 14 тепла.

У Києві та передмістях сьогодні буде сонячно, хоча і не дуже тепло: від 20 до 24 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 12 до 14 градусів.

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