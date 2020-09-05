Погода в Украине будет умеренно жаркой, но ожидаются осадки
Как передает Politeka.net, подробный прогноз озвучила синоптик Наталия Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист отметила, что дождь, и даже грозы, накроют южную часть страны, а вот на остальной территории - без существенных осадков.
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"Завтра циклон покрутится дальше, оставив только в Приазовье локальные осадки. А вот в западной части Украины подойдет влажный атмосферный фронт - за раз он еще в Германии. Остальная территория в воскресенье - сухая и солнечная", - говорится в прогнозе.
Столбики термометра завтра не поднимутся выше 29 градусов тепла.
"Температура воздуха 6 сентября ожидается + 24 + 29 градусов, на юге до +30, местами на Луганщине, Запорожье и на Западе Украины + 22 + 25 градусов. В Киеве воскресенье будет сухой и теплой, до + 26 + 28 градусов", - рассказала Диденко.
Синоптик уверяет, что после теплых воскресения и понедельника в Украину придет похолодание.
Ранее синоптики сообщили, что в октябре температура на севере и в центре Украины в начале и середине месяца будет колебаться от самой низкой ночью в 4-5° до самой высокой днем в 16-17°.
Кроме того, во второй половине октября и в конце температура, кроме юга, будет опускаться до-2-4° мороза, ожидается снег и дождь.
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