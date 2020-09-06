Погода в Украине 6 сентября испортит настроение, ряд «любимых» областей накроют грозовые дожди и похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западной части страны дожди с грозой накроют Волынскую, Львовскую и Ровенскую области. Здесь ожидается похолодание до 22-24 градусов по Цельсию. На остальной части региона ожидается солнце с небольшой облачностью. Столбик термометра прогреется до 23-27 со знаком «плюс», а вот ночью похолодает до 12-14 тепла.

Украинцам на севере дожди не страшны. Здесь будет солнечно и до 24-28 градусов тепла днем, которые в ночное время суток сменят 12-15 тепла.

В центре страны ожидается от 26 до 28 тепла и солнце. Местами небольшая облачность. Ночью синоптики прогнозируют от 12 до 14 тепла.

Еще жарче сегодня ожидается на юге Украины, где воздух прогреется до 28-31 по Цельсию. А вот ночью резко похолодает: будет от 13 до 17 градусов. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами.

На востоке сегодня ожидается жаркая и солнечная погода. Здесь синоптики прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла, а в ночное время суток похолодает до 12-18 со знаком «плюс».

Жителям Киева и пригородных населенных пунктов синоптики прогнозируют жару и солнце. На улице будет от 26 до 28 тепла, а вот ночью «свежее»: от 12 до 14 тепла.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.

Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз , синоптики выдали прогноз.