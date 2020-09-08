Погода в Украине 8 сентября продолжит издеваться над гражданами, похолодание и дожди накроют новые области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, западным регионам наконец-то дадут "передышку", вместо дождей будет солнце и небольшая облачность. А вот на улице похолодает: от 19 до 24 тепла днем и около 7-13 градусов ночью.

На севере страны сегодня дожди с грозами «пощадят» лишь Киевскую и Житомирскую области. Воздух прогреется до 19-22 градусов тепла, а ночью опустится еще больше: до 10-14 градусов.

Украинцам, которые проживают в центре, стоит приготовиться к тотальной непогоде. Она обойдет стороной лишь Винницкую область. Здесь ожидается от 23 до 29 градусов тепла. А ночью столбик термометра покажет от 11 до 14 со знаком «плюс».

На юге сегодня сохранится тепло и солнце. Здесь воздух прогреется до 26-29 со знаком «плюс», а вот ночью похолодает до 15-18 тепла.

А вот на востоке Украины грозовые дожди накроют жителей Харькова и области. На остальной части региона будет сухо и тепло. В светлое время суток синоптики прогнозируют от 27 до 29 градусов по Цельсию, а ночью от 11 до 14 тепла.

В Киеве и пригородах сегодня будет солнечно, хотя и не очень тепло: от 20 до 24 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет от 12 до 14 градусов.

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