Погода стремительно испортится почти во всех областях

Антициклоны разделят украинцев пополам, добив часть областей плохой погодой

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на Западе Европы на данный момент расположился антициклон Juriy, а на востоке - антициклон Harald. Как объяснила синоптик, между двумя антициклонами расположился атмосферный фронт, который и подпортит погоду в Украине.

Согласно прогнозу, атмосферный фронт ударит по западным областям, где серьезно усложнятся погодные условия. Температура воздуха в понедельник, на Западе опустится до 18-22 градусов. Ожидаются дожди и порывистый ветер.

Диденко предупредила, что в Карпатах температура воздуха ночью опустится до 4-7 градусов тепла. Это нужно учесть туристам, которые планируют останавливаться в палатках на ночевку.

На остальной территории Украины 7 сентября еще будет царить лето. Температура воздуха будет оставаться в пределах 25-29 градусов тепла.

В столице Украины в понедельник будет жарко – 28-30 градусов тепла. Осадков в Киеве не ожидается.

Добавим, что, по словам Диденко, уже 8 сентября похолодает в большинстве областей, кроме южных и восточных регионов. В Киеве во вторник температура воздуха упадет до 20-22 градусов. Пройдут дожди.

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