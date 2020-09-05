Первая суббота сентября отметится осложнением погодных условий

5 сентября в ряде регионов Украины ожидаются сильные порывы ветра, в частности, в Донецкой и южных областях, которые достигнут 15-20 метров в секунду, передает Politeka.net cо ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики просят граждан во время разгула стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Ранее мы писали о том, что уже в конце октября в Украине могут начаться первые заморозки.

Вполне вероятно, что в последние дни этого месяца температура опуститься до минус четырех градусов. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в последнюю неделю второго месяца осени могут пойти дожди, а температура резко понизится. Синоптик прогнозирует, что на Киевщине и Полтавщине 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до одного - четырех градусов ниже нуля. Кроме того, не исключен в этот период снег с дождем.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.

Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз , синоптики выдали прогноз.