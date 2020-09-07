Українцям варто готуватися до стрибка комунальних тарифів вже зараз

Чергове подорожчання не змусить себе чекати

Так, в Міненергетики попередили, що з 1 жовтня підвищиться тариф на перші 100 кВт/год електроенергії для населення.

Замість 90 копійок за 1 кВт/год платити доведеться 1,68 грн, це майже вдвічі вище, ніж було раніше.

Ціна газ, згідно з новими нормами може змінюватися щомісяця, як у більшу, так і в меншу сторону. Однак, що в 2021 році ціни на газ для населення зростуть на 19%.

При цьому в Міненергетики розкрили плани про те, що до 2023 року ціна на газ зросте до 214 доларів США за один кубометр газу.

В рамках даної програми протягом 3 років вартість газу зростатиме в середньому на 19,6 відсотка щорічно.

Не залишаться колишніми і тарифи на воду. Подорожчання заплановане на 1 січня 2021 року. Тоді тариф за споживання холодної води піднімуть на 22%.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

За словами експерта Віталія Скаршевського, через великі борги Підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Тільки на газовому ринку заборгованість становить 114 млрд.

За словами експерта, Україна може зустрітися з серйозними проблемами вже восени цього року.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій: "зобов'язані негайно...".

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців: "до кінця року...".

Також Politeka писала, що українці можуть втратити житло і гроші через комуналку, деталі жорсткого законопроекту: "50% із зарплати..."